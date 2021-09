CCTI inicia cadastro para retorno das atividades para os idosos

A procura pela prática de exercícios físicos, rodas de conversas, aulas de música, pintura e tantas outras atividades vêm aumentando nos últimos tempos entre os diferentes grupos sociais, despertando o interesse, principalmente, de pessoas idosas. O motivo estaria ligado à busca pela melhoria da qualidade de vida e, no caso da melhor idade, ao envelhecimento saudável.

Pensando nisso, a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, iniciará o cadastro para a retomada das atividades do Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI) “Rosa Aparecida Panzone”, a partir da próxima segunda, 20. O retorno só poderá ser realizado com a apresentação da carteira de vacinação, após o idoso ter se imunizado com as duas doses da vacina contra a COVID-19.

A retomada dos serviços de convivência aos idosos será de forma gradual. Os idosos que já frequentavam o CCTI serão convidados ao retorno e passarão por uma atualização cadastral, onde responderão um questionário sobre quais as atividades pretendem realizar no CCTI e, a partir das demandas mais procuradas, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social retomará as atividades.

Importante ressaltar que os idosos estão entre o público mais afetado pela pandemia. Como grupo de risco, a grande maioria deles ficou longe das atividades, inclusive de familiares e amigos. Em muitos casos, a interrupção das práticas rotineiras e a obrigatoriedade de recolhimento domiciliar foram causadores de quadros de depressão e estresse. Por isso, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social reforça a importância do retorno dos serviços de convivência. “Essa volta nos traz muita emoção. Muitos idosos já estão nos procurando, ansiosos para o retorno. Só o fato de voltarem aos encontros já dá um ânimo. Mas é preciso, acima de tudo, ter responsabilidade e entender a importância da imunização”, ressalta a secretária Magali Basile.

O Centro de Convivência da Terceira Idade é referência como campo interdisciplinar, promovendo o envelhecimento ativo e saudável e contribui para a melhora da capacidade funcional, autonomia e sociabilidade dos idosos.

Os interessados em participar do CCTI devem comparecer na Diretoria do Idoso, localizada na Rua Zeferino Alves do Amaral, 78, no Centro, com os documentos pessoais, cartão do SUS, comprovante de endereço de Atibaia e, indispensavelmente, carteira de vacinação.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia