Serviço de visita domiciliar a idosos “CCTI Visita!” abre novas inscrições em Atibaia

O projeto “CCTI Visita!”, organizado pela Mater Dei em parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia, iniciou em Março de 2021 com a proposta de ajudar os idosos de Atibaia a enfrentar a pandemia e participar de atividades seguras durante o isolamento social. Durante 7 meses de existência, o projeto já atendeu 120 idosos.

(Imagem Ilustrativa: Alexandra_Koch por Pixabay)

Os participantes receberam visitas quinzenais em suas residências, realizadas por técnicos especializados com propostas de atividades personalizadas para suas necessidades e orientações para uso da internet e WhatsApp.

A aposentada Ivani Cristiano conta que o projeto “CCTI Visita!” foi essencial para ela lidar emocionalmente com o isolamento causado pela Pandemia do Coronavírus “A gente cria um vínculo de amizade, durante essa Pandemia, receber uma visita e conversar, além de fazer os exercícios é muito bom”, destaca.

Elza Jesus também destaca que criou um cronograma para receber os orientadores do CCTI visita. “Está me ajudando muito, porque eu moro sozinha e dessa forma tenho com quem conversar. Criei até um cronograma na minha mente para me preparar para a visita, sei que alguém vai vir e isso me deixa na expectativa”.

O projeto está com novas vagas para o final do ano e espera atender, até 2022, cerca de 180 idosos.

As inscrições devem ser feitas de forma digital pelo link: https://forms.gle/eUWyhjuoSxP9e2zTA

Fonte: Assessoria de Imprensa Mater Dei