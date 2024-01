Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Alvinópolis muda de endereço

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Alvinópolis acaba de mudar de endereço e agora está situado na Rua Dr. Carlos Franco da Silveira, nº 112, Alvinópolis. De acordo com a Prefeitura de Atibaia, o novo espaço mantém o compromisso de proporcionar acesso facilitado aos serviços, benefícios e projetos de assistência social.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

O novo espaço já está em atendimento, continuando com os serviços disponíveis para a comunidade. Além disso, a unidade oferece atendimentos via mensagem no WhatsApp pelo número (11) 94159-3795.

O CRAS Alvinópolis homenageia o Sargento Nilson Mikio Furuta Júnior, policial militar que perdeu a vida em dezembro de 2018 durante uma troca de tiros com assaltantes no município.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia