Prefeitura de Atibaia anuncia eleição para Conselho Municipal de Assistência Social

A Prefeitura da Estância de Atibaia informa que realizará processo eleitoral para a representação da sociedade civil na gestão 2022-2024 do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), sob a fiscalização do Ministério Público. A eleição vai ocorrer no dia 30 de novembro, das 9h às 15h, na sede da Casa dos Conselhos (Av. Da Saudade nº 287, Centro).

De acordo com publicação na Imprensa Oficial Eletrônica (IOE) da Estância de Atibaia, a composição será formada por 10 representantes da sociedade civil. As regras de candidatura e o processo de inscrição estão disponíveis para consulta na edição nº 2.485, de 19 de novembro, da IOE.

No local de votação, serão afixadas as listas contendo o nome dos candidatos habilitados por segmento dos representantes da sociedade civil. Estão habilitados a votar eleitores maiores de 16 anos, que deverão apresentar documento oficial com foto que comprove a sua identidade.

O resultado oficial será divulgado na IOE no dia 3 de dezembro de 2022 e a nomeação dos conselheiros deverá ocorrer em Reunião Ordinária no dia 8 de dezembro.

De acordo com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Atibaia, as principais funções dos novos membros serão discutir e deliberar as ações das políticas publicas de Assistência Social no município, com monitoramento tanto da sociedade civil quanto do Poder Público, já que o conselho é formado por pessoas da rede privada e da rede pública.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia