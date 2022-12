Prefeitura comunica formação do Conselho Municipal de Assistência Social

A Prefeitura de Atibaia publicou Decreto Nº 10.208, de 20 de dezembro de 2022, para nomeação dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, para a gestão 2022/2024, depois da realização, no dia 30 de novembro, de processo eleitoral para a representação da sociedade civil na próxima gestão do CMAS.

De acordo com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Atibaia, as principais funções dos novos membros serão discutir e deliberar as ações das políticas públicas de Assistência Social no município, com monitoramento tanto da sociedade civil quanto do Poder Público, já que o conselho é formado por pessoas da rede privada e da rede pública.

(Imagem Ilustrativa: Tim Marshall por Unsplash)

Estavam habilitados a votar em 30 de novembro eleitores maiores de 16 anos. O resultado final foi publicado no último dia 3 na Imprensa Oficial Eletrônica (IOE) da Estância de Atibaia. Foram computados 142 votos no total, referentes a 7 votos para Organizações da Sociedade Civil, 111 votos para trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 24 votos para usuários da Rede SUAS.

Composição do Conselho Municipal de Assistência Social para gestão 2022-2024:

I – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:

a) USUÁRIOS DO SUAS:

1 – Ezequiel Arruda, titular;

2 – Antônio Pires Cardoso Filho, suplente;

3 – Cleusa Maria da Silva, titular;

4 – Nilza antônio de Paula, suplente;

b) TRABALHADORES DO SUAS:

1 – Alcino Teles da Rocha Junior, titular;

2 – Maria José Carvalho Brasilino, suplente;

3 – Eliane Ugliano, titular;

4 – Vanessa Fernandes da Silva, suplente;

c) ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL:

1 – Paulo Birkman, titular;

2 – Marina Castanheira Milani, suplente;

3 – Nathalie Regina do Nascimento Correia, titular;

4 – Erik Yuske Kobayashi, suplente;

5 – Erica da Silva de Lima Moreira, titular;

6 – Fatima Aparecida Trevizan Leme, suplente;

7 – Yara Aparecida de Mendonça, titular;

8 – Luciana Andrade Guedes Reis, suplente;

9 – Claudia Regina Soriano, titular;

10 – Gianmarco Bisaglia, suplente;

11 – Rosa Leite da Cunha, titular;

12 – Idario Antiqueira, suplente;

II – REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:

a) PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO:

1 – Morgana Aparecida Penteado Silva, titular;

2 – Adriane Trofino Martins, suplente;

b) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

1 – Elizete Dutra Garcia, titular;

2 – Carla Cristina Bonini Malheiros, suplente;

c) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS:

1 – Maurício da Silva Tenório, titular;

2 – Leonardo Alves dos Anjos, suplente;

d) SECRETARIA DE SAÚDE:

1 – Silvia Maria de Campos Sirera, titular;

2 – Lucimara Regina Morais Lima, suplente;

e) SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

1 – Mara de Castro Valente, titular;

2 – Cláudia Martins Costa Mesquita, suplente;

3 – Adriano Gonçalves da Cruz, titular;

4 – Tânia Alessandra Morais Tao, suplente;

5 – Vanderson Carlos Oliveira da Silva, titular;

6 – Evelyn de Souza Rodrigues, suplente;

f) PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:

1 – Roselaine Aparecida Spassatempo Oliveira, titular;

2 – Lucas Vieira de Jesus, suplente;

g) PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

1 – Rosângela Zandoneli, titular;

2 – Suelen Fernanda de Morais, suplente;

h) PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE:

1 – Reinaldo Feitosa do Nascimento, titular;

2 – Leila Ingrid Cordeiro Coelho, suplente.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia