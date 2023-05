Conselho Tutelar: inscrições para processo de escolha em Atibaia terminam no sábado (6)

As inscrições para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Atibaia para o quadriênio 2024/2027 vão até as 17h de sábado, 6 de maio, de acordo com edital publicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Estância de Atibaia. O processo será realizado para preenchimento de 5 vagas para membros titulares e 5 vagas para seus consequentes suplentes.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As inscrições ocorrem por meio de requerimento que deverá ser preenchido e enviado pelo Protocolo Digital (1Doc), junto a uma série de documentos. Para inscrição é exigida comprovação de experiência mínima de 2 anos na área de defesa ou atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente. Veja edital completo AQUI.

Será cobrada taxa de inscrição de R$ 100,00, recolhida por meio de depósito. A solicitação da isenção da taxa de inscrição do candidato ocorreu até o dia 25 de abril.

O processo de escolha de membros do Conselho Tutelar é constituído de seis etapas, sendo: I – Inscrições e entrega de documentos; II – Análise da documentação exigida; III – Capacitação e Exame de conhecimento específico, homologação e aprovação das candidaturas; IV – Dia do Processo de Escolha em Data Unificada (01/10/2023); V – Formação inicial; VI – Diplomação e Posse.

Os Conselheiros Tutelares exercerão suas atividades em regime de dedicação exclusiva em jornada de 40 horas semanais, incluindo plantões. O valor do vencimento mensal é de R$ 4.678,26 (março/2023).

O Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, é encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia