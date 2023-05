Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil é inaugurado em Atibaia

Na última quinta-feira (18), foi inaugurado em Atibaia o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS-i), dedicado ao atendimento de crianças e adolescentes. A unidade fica na Rua José Lucas, nº 246, Centro, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e incrementa a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município, que já contava com o CAPS-II, para adultos, e em fevereiro ampliou o atendimento especializado com a inauguração do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, o CAPS-AD.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o CAPS-i é um serviço do SUS, público e gratuito, de atenção psicossocial, oferecendo atendimento para crianças e adolescentes menores de 18 anos com problemas de saúde mental e/ou uso de substâncias que provoquem grandes prejuízos na funcionalidade e/ou na vida familiar ou social.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Ainda conforme a Pasta, como o CAPS-i é um serviço porta aberta, para acessá-lo basta que o munícipe compareça diretamente para receber acolhimento, ou procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, ou ainda via encaminhamento de outros serviços da rede intersetorial – basta apresentar documento com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço atualizado (com no máximo 90 dias de emissão).

O serviço do CAPS-i realiza acolhimento inicial, oficinas terapêuticas, atendimentos grupais, atendimentos individuais, atendimento à família, visitas domiciliares, atividades territoriais e atividades intersetoriais. Segundo a Saúde, o CAPS-i proporciona suporte e acompanhamento em saúde mental por meio do Projeto Terapêutico Singular (PTS), um conjunto de propostas e condutas terapêuticas articuladas a partir de demandas apresentadas individualmente (de cada munícipe), relativas à sua história de vida, sofrimento psíquico e dificuldades vivenciadas.

O CAPS-i conta com uma equipe multiprofissional composta por médico psiquiatra, assistente social, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogo e profissionais da enfermagem e, entre suas diretrizes e princípios, estão: cuidado em liberdade; garantia de direitos das crianças e dos adolescentes; convivência; promoção de cidadania e de autonomia; inclusão social; combate a estigmas e preconceitos; redução de danos; e universalidade, integralidade e equidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia