Zona Azul de Atibaia volta a funcionar na segunda-feira (12)

A Zona Azul de Atibaia voltará a funcionar na próxima segunda-feira (12). O serviço – suspenso desde 6 de março em virtude de medidas mais restritivas para prevenção da Covid-19 – retornará com o objetivo de garantir a rotatividade de vagas na cidade.

Desde a terça-feira (6 de abril), os estabelecimentos comerciais estão autorizados a funcionar com retirada/entrega de mercadorias no local (take away), até 20h, sem que o cliente entre na loja, entre outras regras, conforme Decreto nº 9.504/21. Já o sistema de compra sem sair do carro (drive-thru) continua autorizado, mas a partir do dia 12 somente em vagas livres, ou seja, que não façam parte da Zona Azul.

(Foto: Prefeitura de Atibaia/ Divulgação)

Com o fim da vigência do Decreto 9.473/21, que estabelecia medidas mais restritivas em Atibaia até 5 de abril, e consequente publicação de um novo decreto (nº 9.504/21), o retorno das atividades comerciais, embora ainda sem atendimento presencial no interior dos estabelecimentos, já se mostrou suficiente para ocasionar aumento significativo na demanda por vagas de estacionamento, justificando a retomada da Zona Azul no município.

A Zona Azul de Atibaia funciona de segunda a sexta-feira, entre 8h e 18h, e aos sábados, das 8h às 13h. Os créditos podem ser adquiridos de forma avulsa, com os monitores devidamente identificados; em algum dos pontos de venda credenciados; no escritório da EXP; e mediante aquisição de TAG nos locais citados. Mais informações no site da EXP Parking, no escritório da concessionária em Atibaia (AV. da Saudade, nº 33, Centro) ou pelo telefone (11) 3402-1015.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia