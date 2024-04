Centro Dia da Pessoa com Deficiência é inaugurado em Atibaia

Na última terça-feira (16), foi inaugurado em Atibaia o Centro Dia da Pessoa com Deficiência, um equipamento social que tem como objetivo proporcionar um espaço de convivência e apoio para pessoas com deficiência e idade entre 18 e 59 anos. O espaço da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social atenderá cerca de 40 pessoas diariamente, oferecendo acolhimento e atendimento profissional.

Centro Dia da Pessoa com Deficiência (Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Centro Dia PCD

O Centro Dia da Pessoa com Deficiência, o primeiro da região Bragantina, destina-se especialmente a indivíduos em situação de vulnerabilidade, isolamento ou risco social, os quais são referenciados pelo CRAS – Centro de Referência de Assistência Social ou pelo CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Esses cidadãos têm a oportunidade de usufruir dos serviços oferecidos em meio período (manhã ou tarde) ou em período integral, conforme suas necessidades e disponibilidades.

Transporte exclusivo

A Prefeitura de Atibaia também está disponibilizando um veículo exclusivo que ficará à disposição dos beneficiados. O serviço de transporte visa garantir que os usuários tenham acesso facilitado ao Centro Dia PCD e possam retornar às suas residências com segurança e comodidade. Essa iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal em proporcionar uma experiência completa e acessível para todos.

Centro Dia da Pessoa com Deficiência (Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Atendimento especializado

Uma das principais características do equipamento é a presença de uma equipe multidisciplinar qualificada, composta por psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e cuidadores. Esses profissionais estão dedicados a oferecer um atendimento personalizado e abrangente, visando o bem-estar e a inclusão social dos usuários.

O Centro Dia da Pessoa com Deficiência está localizado na Estrada Arao Sahan, nº 1501, Bairro Belvedere. No entanto, o município já anunciou planos para a breve adequação de um local próprio no Centro da cidade, visando otimizar o funcionamento e o acesso aos serviços oferecidos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia