Comércio de Atibaia tem horário estendido até meia-noite a partir de segunda (6)

Tem início nesta segunda-feira (6), o horário especial de Natal no comércio de Atibaia, período em que os lojistas poderão permanecer com seus estabelecimentos abertos por mais tempo, uma forma de oportunizar aos clientes um período maior de atendimento para as compras de fim de ano. Para aumentar o movimento e aquecer as vendas, as lojas poderão ficar abertas até a meia-noite.

Centro de Atibaia (Foto: Reprodução/ Google Street View)

A decisão está de acordo com o previsto no artigo 11 do Decreto nº 4138 de 12 de abril de 2002, que autoriza os estabelecimentos comerciais a funcionar livremente, em caráter facultativo, até as 24h (inclusive aos domingos) no período natalino, que vai do dia 06 de dezembro ao dia 06 de janeiro de cada ano.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico informa que a expectativa de aumento das vendas é em torno de 15%. O horário estendido é uma forma de dar mais opções ao consumidor para comprar com mais segurança, valorizando o comércio local.

“Compre Aqui, Valorize Atibaia”

A Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA) e a Prefeitura de Atibaia realizam neste final de ano a campanha “Compre Aqui, Valorize Atibaia”, com o objetivo de impulsionar ainda mais as vendas no comércio local neste fim de ano.

Além do atrativo do comércio em horário estendido, os lojistas participantes da promoção oferecerão ao cliente, a cada compra no valor de R$ 100,00, um cupom a ser cadastrado em aplicativo da ACIA para concorrer a uma Scooter elétrica, além de prêmios instantâneos.

A relação com endereço de todas as empresas participantes e respectivo horário de funcionamento estarão disponíveis para consulta na sede da ACIA, no site www.aciaonline.com.br e no aplicativo “ACIATIBAIA Mobile”.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia