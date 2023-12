Concurso de Decorações de Natal para residências em Atibaia está com inscrições abertas até 10 de dezembro

Estão abertas até 10 de dezembro as inscrições para o Concurso de Decorações de Natal para residências em Atibaia. Iniciativa do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e do Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau (ARC&VB), com o apoio da Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Turismo, e da Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA), o concurso contará com premiações para os três primeiros colocados.

(Imagem Ilustrativa de Mourad Saadi por Unsplash)

Os interessados em participar do concurso, iluminando e colorindo a cidade com uma decoração de Natal no próprio lar, devem se inscrever neste link .

O período para apreciar as decorações de Natal inscritas no concurso será de 11 de dezembro de 2023 a 6 de janeiro de 2024. Já a votação popular acontecerá entre os dias 13 e 26 de dezembro. As dez decorações mais votadas serão encaminhadas para uma comissão julgadora, que definirá os grandes vencedores.

O 1º prêmio será uma diária no Eldorado Atibaia Eco Resort para dois adultos e duas crianças de até 12 anos, com pensão completa; o 2° prêmio será um Day Use no Pedra Grande Adventure Park para duas pessoas; e o 3° prêmio será um almoço no restaurante 2 Lagos para duas pessoas.

Vale ressaltar que o concurso é válido apenas para residências e não há restrições criativas, ou seja, os participantes podem elaborar as decorações de forma livre, com base no próprio estilo e inspiração do Natal. Conforme a Secretaria de Turismo da Prefeitura, o Concurso de Decorações de Natal é uma oportunidade para os moradores mostrarem sua criatividade e explorarem o espírito natalino na cidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia