Concurso para a Prefeitura de Atibaia segue com inscrições abertas até esta quinta-feira (28)

Com 299 vagas em 57 cargos distintos, o concurso público para a Prefeitura da Estância de Atibaia segue com inscrições abertas até esta quinta-feira, dia 28 de setembro, exclusivamente pela internet, por meio do site https://www.ibamsp-concursos.org.br/site/ . A taxa varia de R$ 56,00 a R$ 116,00, conforme o emprego escolhido. Sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e pelo regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), o concurso promoverá a seleção para empregos com salários que variam de R$ 1.607,03 a R$ 16.587,45, também conforme o posto em disputa. Os candidatos que já realizaram as inscrições, mas não pagaram os boletos, devem efetuar o pagamento até sexta-feira, 29, dia em que se encerra o expediente bancário.

(Foto: Reprodução)

Do total de 299 vagas, distribuídas em cinco editais, 67 são para a Guarda Civil Municipal, 64 para Agente Comunitário de Saúde, 50 para Educação, 5 para Salva-vidas e 113 para cargos diversos, incluindo engenheiros e médicos de diferentes áreas e especialidades.

É importante ressaltar que ao se inscrever no concurso o candidato deverá observar atentamente todas as informações sobre a aplicação das provas, em especial os requisitos mínimos de escolaridade e as exigências constantes nos editais.

O concurso, previsto na Lei Complementar n.º 582/08 e suas alterações, objetiva o provimento das vagas existentes, das que vierem a vagar e das que vierem a ser criadas durante a validade deste concurso. É de inteira responsabilidade dos candidatos verificar o andamento do concurso público em todas as suas fases nos meios de comunicação descritos nos editais.

Guarda Civil Municipal

O concurso público para a Guarda Civil Municipal (GCM), edital nº 03/2023, está com as inscrições suspensas temporariamente em virtude de questionamentos do Ministério Público (MP) referentes a alguns dos seus itens, que, para atendimento, necessitarão de mudanças na Legislação que estipula as normas para ingresso na corporação.

Os itens alvos do questionamento são aqueles que se referem à idade máxima e à altura mínima dos concorrentes a uma vaga na GCM. A Prefeitura já protocolou projeto de lei na Câmara Municipal revogando os itens apontados pelo MP.

Vale ressaltar que as pessoas que já efetuaram o pagamento para o concurso relativo à GCM continuam com a inscrição válida para o certame e, assim que for aprovada a nova lei, as inscrições serão retomadas e uma nova data de prova será comunicada.

E atenção: o concurso para todos os demais cargos continua com inscrições abertas, normalmente, até esta quinta-feira (28). Apenas o edital referente à Guarda Civil Municipal teve inscrições temporariamente suspensas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia