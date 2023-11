Concurso Público: Atibaia divulga locais e horários de provas deste domingo (19)

A Prefeitura de Atibaia divulgou locais e horários das provas para o Concurso Público deste domingo, 19 de novembro. São diversas vagas ofertadas e a recomendação é que os candidatos verifiquem com antecedência o local onde realizarão sua prova, a disponibilidade de estacionamento e vagas nas imediações, e as opções de transporte público, consultando antes horários e frequências das linhas de ônibus aos domingos, bem como as rotas e o tempo de deslocamento. Realizarão a prova neste domingo candidatos que se inscreveram para os editais 1, 2, 4 e 5. Os editais 3 e 6 seguem com inscrições abertas e os locais de prova ainda serão definidos.

Confira AQUI os horários e locais das provas, que serão realizadas nos períodos da manhã ou da tarde, dependendo do emprego escolhido.

O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 30 minutos, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha. Aqueles que se apresentarem após o horário determinado pelo Edital de Convocação para fechamento dos portões serão automaticamente excluídos do concurso.

Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento original de identidade e dentro do prazo de validade que bem o identifique, ou seja: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe (CREA, OAB, CRC, CRM etc.); Certificado de Reservista; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira

Nacional de Habilitação com foto ou Passaporte. No caso de documento digital somente será admitido o candidato que apresentar a CNH e/ou RG por aplicativos oficiais em smartphone.

O candidato poderá informar-se quanto à sala onde realizará sua prova por meio das listas que serão afixadas nos locais de aplicação das provas ou por meio do site http://www.ibamsp-concursos.org.br/site/concursos/areadocandidato/773 .

A Prefeitura de Atibaia informa que foi cancelado o emprego de Zootecnista. Os candidatos que se inscreveram no Concurso Público para o emprego de Zootecnista poderão solicitar o reembolso do valor de sua inscrição, no período de 13 de novembro até 13 de dezembro. Para isso, o candidato deverá enviar a solicitação para o e-mail devolucao@ibamsp-concursos.org.br com as seguintes informações: nome completo; CPF; N° de inscrição; dados bancários (nome do banco, n° do banco, agência, conta corrente ou poupança, PIX).

Já os empregos de Agente de Serviços de Cultura e Eventos e Profissional da Informação estão com as inscrições abertas (pelo site https://www.ibamsp-concursos.org.br/site/) e a convocação para as provas acontecerá em 13 de janeiro de 2024.

Inscrições abertas para outros empregos

A Prefeitura de Atibaia divulgou em outubro um novo edital, o 06/2023, com cargos diversos. Agente de Serviços de Gestão, Assistente em Serviços Educacionais e Controlador Interno são algumas das vagas ofertadas, além de diversos empregos na área da saúde, incluindo médicos de diferentes áreas e especialidades, como Dermatologista, Ginecologista, Oftalmologista, Pneumologista, Otorrinolaringologista, Ortopedista, entre outros.

As inscrições vão até 30 de novembro, exclusivamente pela internet, por meio do site https://www.ibamsp-concursos.org.br/site/ . Com 53 vagas em 23 cargos distintos, a taxa de inscrição varia de R$ 56,00 a R$ 105,00, conforme o emprego escolhido.

Também seguem abertas, até 30 de novembro, as inscrições para o edital 03/2023, da Guarda Civil Municipal. São 67 vagas disponíveis e a aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 14 de janeiro de 2024, com questões objetivas de múltipla escolha.

Para o emprego de Guarda Civil Municipal também haverá avaliação de aptidão física, de caráter eliminatório e classificatório. Serão convocados apenas os candidatos habilitados na prova escrita objetiva e as informações quanto à data, horário e local das avaliações de aptidão física serão divulgadas no Edital de Convocação.

Os requisitos atuais para o candidato realizar o concurso da GCM são: ser brasileiro nato ou naturalizado, ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos na data da inscrição e carteira de habilitação nas categorias A e B.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia