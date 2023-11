Concurso Público da Prefeitura de Atibaia segue com inscrições abertas até esta quinta-feira (30)

A Prefeitura de Atibaia informa que seguem abertas até esta quinta-feira, 30 de novembro, as inscrições para o Concurso Público, com diversos cargos referentes ao edital nº 06/2023 e também ao edital nº 03/2023, da Guarda Civil Municipal (GCM). As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet, por meio do site IBAM – Concursos Públicos no Estado de São Paulo .

Com 53 vagas em 23 cargos distintos, a taxa de inscrição para o edital nº 06/2023 varia de R$ 56,00 a R$ 105,00, conforme o emprego escolhido. Sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e pelo regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), o concurso promoverá a seleção para empregos com salários que variam de R$ 1.852,23 a R$ 14.361,01, também conforme o posto.

(Foto: Reprodução)

Agente de Serviços de Gestão, Assistente em Serviços Educacionais e Controlador Interno são algumas das vagas ofertadas, além de diversos empregos na área da saúde, incluindo médicos de diferentes áreas e especialidades, como Dermatologista, Ginecologista, Oftalmologista, Pneumologista, Otorrinolaringologista, Ortopedista, entre outros.

Para se inscrever o candidato deverá acessar o site do IBAM, localizar o link do concurso público, e preencher total e corretamente o formulário de inscrição, conferindo os dados informados. Em seguida, é necessário imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento.

A aplicação das provas objetivas está prevista para acontecer nos dias 14 e 21 de janeiro de 2024, de acordo com o emprego escolhido. É importante ressaltar que, ao se inscrever no concurso, o candidato deverá observar atentamente todas as informações sobre a aplicação das provas, requisitos mínimos de escolaridade e demais exigências estabelecidas pelos editais, sendo de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar o andamento do concurso em todas as suas fases. Confira o edital completo clicando AQUI .

Além disso, os empregos de Agente de Serviços de Cultura e Eventos e Profissional da Informação, referentes ao edital nº 01/2023, estão com as inscrições abertas até 7 de dezembro (pelo site IBAM – Concursos Públicos no Estado de São Paulo ).

Guarda Civil Municipal

As inscrições para o edital nº 03/2023, do concurso público para a Guarda Civil Municipal (GCM), também seguem até esta quinta-feira, dia 30 de novembro, exclusivamente pela internet ( IBAM – Concursos Públicos no Estado de São Paulo ) e com taxa no valor de R$ 85,00. São 67 vagas disponíveis e a aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 14 de janeiro de 2024, com questões objetivas de múltipla escolha.

Para o emprego de guarda civil municipal também haverá avaliação de aptidão física, de caráter eliminatório e classificatório. Serão convocados apenas os candidatos habilitados na prova escrita objetiva e as informações quanto à data, horário e local das avaliações de aptidão física serão divulgadas no Edital de Convocação.

Os requisitos atuais para o candidato realizar o concurso da GCM são: ser brasileiro nato ou naturalizado, ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos na data da inscrição e carteira de habilitação nas categorias A e B.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia