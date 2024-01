Inscrições para concurso da Câmara de Atibaia seguem até 6 de fevereiro

A Câmara de Atibaia está com inscrições abertas para concurso público em 2024. A inscrição pode ser realizada via Internet, no site https://www.institutomais.org.br/, até o dia 6 de fevereiro, impreterivelmente, às 17h, no horário oficial de Brasília/DF.

(Foto: Divulgação/ Câmara Municipal de Atibaia)

O edital do concurso encontra-se no site do Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social e traz informações sobre taxa de inscrição (e as condições para solicitação de isenção), carga horária, salários, escolaridade/requisitos e benefícios concedidos, além das regras do concurso que seguem as legislações já estabelecidas. A data prevista para as provas será no dia 3 de março.

Os cargos do concurso são: motorista, assistente de apoio administrativo, analista de tecnologia de informação, analista em gestão pública, controlador interno e procurador.

As informações de cada etapa do concurso serão publicadas nos sites do Instituto Mais, da Câmara Municipal da Estância de Atibaia e da Imprensa Oficial Eletrônica de Atibaia/SP (IOE).

Fonte: Assessoria de Imprensa Câmara Municipal de Atibaia