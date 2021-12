Confira a previsão do tempo para a semana do Natal em Atibaia

A semana começa com predomínio de sol e tempo seco, mas um novo sistema de baixa pressão atmosférica irá se formar na altura da costa dos estados do Rio De Janeiro e São Paulo e provocar muita chuva ao longo dos dias mais próximos ao Natal. Os volumes elevados poderão causar alagamentos e deslizamentos de terra. Confira!

Nesta segunda-feira (20), o sol aparece entre nuvens e não há expectativa de chuva. O dia começa com temperatura amena, mas à tarde a sensação deve ser de calor. Máxima de 29º e mínima de 15º.

Na terça-feira (21), o verão se inicia às 12h59. O dia deve ser de calor e predomínio de sol, sem expectativa de chuva. Máxima de 30º e mínima de 17º.

Na quarta-feira (22), novas áreas de instabilidade se aproximam da região e o dia deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 31º e mínima de 19º.

Na quinta-feira (23), a atuação do sistema de baixa pressão atmosférica no mar irá formar nuvens muito carregadas em todo o estado de São Paulo. Os volumes de chuva serão expressivos ao longo do dia, que terá predomínio de céu bastante encoberto. Máxima de 24º e mínima de 15º.

Na sexta-feira (24), véspera de Natal, a tendência é de que as áreas de instabilidade mais pesadas já tenham perdido força no estado. No entanto, ainda pode chover fraco pela manhã. Máxima de 26º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather