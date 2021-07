Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A maior parte da semana vai seguir com predomínio de sol e tempo firme na região que inclui Atibaia. As noites e madrugadas seguem frias, mas as tardes serão com sensação de calor. As temperaturas até sobem mais nos próximos dias.

Além da grande amplitude térmica, outro destaque é o ar seco. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%.

O bloqueio atmosférico, que está impedindo a entrada de frente frias ao Brasil, vai ser rompido a partir da sexta-feira, dia 16 de julho, quando uma nova frente fria vai chegar ao Sudeste e provocar chuva.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (12), o sol aparece entre poucas nuvens. Não há condições para chuva. Máxima de 25º e mínima de 9º.

A terça-feira (13) também será de predomínio de sol e tempo seco. A temperatura sobe um pouco. Máxima de 26º e mínima de 10º.

Na quarta-feira (14), o sol também predomina e não há expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 11º.

A quinta-feira (15) deve ser mais um dia de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Máxima de 27º e mínima de 13º.

Na sexta-feira (16), a aproximação de uma frente fria provoca aumento de nebulosidade, mas ainda não há previsão de chuva. Máxima de 28º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather