Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A semana será marcada por predomínio de sol e calor em praticamente todo o estado de São Paulo. O destaque será a secura do ar e a elevação acentuada de temperatura nos próximos dias.

Nesta segunda-feira (16), pequenas áreas de instabilidade vão favorecer a formação de nuvens mais carregadas em pontos do leste do estado. Porém, a partir da terça-feira (17), o sol volta a predominar em todas as áreas paulistas e não há mais expectativa de chuva.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Ao longo desta segunda-feira (16), pequenas áreas de instabilidade associadas a fortes correntes de vento favorecem a formação de nuvens na região que inclui Atibaia. O dia deve ser de muitas nuvens, com aberturas de sol e possibilidade de chuva fraca. Máxima de 29º e mínima de 13º.

Na terça-feira (17), o ar mais seco e quente ganha força sobre a região. O sol aparece mais e as temperaturas entram em elevação. Máxima de 29º e mínima de 16º.

Na quarta-feira (18) o sol predomina e não há expectativa de chuva. Faz calor à tarde. Máxima de 30º e mínima de 17º.

A quinta-feira (19) deve ser mais um dia de predomínio de sol e sem expectativa de chuva. Máxima de 29º e mínima de 16º.

Na sexta-feira (20) o ar quente do interior do país ainda atua sobre São Paulo e o dia deve ser quente e seco. Máxima de 30º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather