Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

O deslocamento de uma frente fria por alto mar, na altura da costa do Sudeste, irá provocar mudanças no tempo no estado de São Paulo. Com o avanço do sistema, a umidade aumenta na faixa leste paulista.

Além disso, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se configura novamente. Desta vez, o sistema colabora para o transporte de umidade para amplas áreas do centro-norte do Brasil, inclusive no Sudeste. Até o fim da semana, a previsão é de dias com tempo instável, queda de temperatura e chuva persistente no estado de São Paulo.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (8), o avanço de uma frente fria na costa paulista provoca aumento de nebulosidade na região que inclui Atibaia. O dia começa com som, mas, à tarde, são esperadas pancadas de chuva. Máxima de 29º e mínima de 15º.

Na terça-feira (9), a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no continente deixa o céu com muitas nuvens, com algumas aberturas de sol. Há risco de temporais sobre a região. Máxima de 24º e mínima de 15º.

A quarta-feira (10) deve ser de temo instável, com céu nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 21º e mínima de 15º.

Na quinta-feira (11), a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 20º e mínima de 13º.

Na sexta-feira (12) o sol aparece entre muitas nuvens, mas a expectativa de chuva é menor. Máxima de 21º e mínima de 11º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather