Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Áreas de instabilidade vindas do interior provocaram chuva neste domingo (9). Essas instabilidades associadas a passagem da frente fria sobre a costa do Sudeste persistem durante esta segunda-feira (10).

A madrugada e manhã da terça-feira (11), ainda será marcada por céu mais nublado e por chuva, mas que aos poucos vai perdendo intensidade em todas as áreas do estado. À tarde o sol já aparece mais, porém, com muita variação de nuvens.

Na quarta-feira (12), a chuva dá uma trégua e o sol volta aparecer mais. Nuvens carregadas ainda podem se formar, mas a chuva é mais isolada.

Ainda na noite de quarta-feira, a circulação de ventos da origem a uma nova frente fria que avança na quinta-feira (13), sobre o estado de São Paulo. Na quinta, a nebulosidade já aumenta, a sensação será de abafamento e chove entre a tarde e à noite.

Na sexta-feira (14), as instabilidades ainda persistem no estado de São Paulo.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (10) será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura não sobe muito. Máxima de 20º e mínima de 17º.

Para a terça-feira (11), a previsão é de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. Máxima de 27º e mínima de 18º.

A quarta-feira (12) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 29º e mínima de 19º.

Na quinta-feira (13), o tempo fica abafado, com sol entre nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 29º e mínima de 18º.

A previsão para a sexta-feira (14) é de sol entre nuvens e pancadas de chuva. Máxima de 26º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather