Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A aproximação de uma frente fria vai estimular a formação de nuvens mais carregadas no decorrer desta segunda-feira (23) pelo estado de São Paulo. Com a atmosfera mais instável, a região fica em alerta para temporais.

A frente fria se afasta rapidamente para alto mar, porém o fluxo de umidade do sistema ainda vai favorecer o transporte de umidade no decorrer da terça (24) e a situação é de alerta durante todo o dia. Com o aumento da nebulosidade, as temperaturas ficam mais amenas, se comparado ao calorão do fim de semana, mas não há previsão de frio.

Na quinta-feira (26), a maior parte do estado de São Paulo vai ter predomínio de sol e chuva isolada, mais típica de verão. Na sexta-feira (27), a previsão é de pouca chuva.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (23) o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva com moderada a forte intensidade. Máxima de 27º e mínima de 18º.

Para a terça-feira (24) a expectativa é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 27º e mínima de 17º.

A quarta-feira (25) deve ser de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 28º e mínima de 17º.

A previsão para a quinta-feira (26) é de sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva para. Máxima de 28º e mínima de 16º.

Na sexta-feira (27) o sol aparece com aumento de nuvens de manhã. Há condições para pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather