Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Após áreas de instabilidade deixarem o tempo instável nos últimos dias, as temperaturas entram em elevação e esta semana deve ser marcada por condições típicas de verão. Os próximos dias devem ser de calor e pancadas isoladas de chuva a partir da tarde.

As chuvas devem ser mais intensas nesta segunda-feira (5) e a partir de sexta-feira (9), dando uma leve trégua no meio da semana.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (5) começou com predomínio de sol. No decorrer do dia, os sol favorece a elevação das temperaturas e há previsão de chuva com moderada a forte intensidade, principalmente entre a tarde e a noite. Máxima 29º e mínima de 17º.

A terça-feira (6) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30º e mínima de 17º.

Para a quarta-feira (7) a expectativa é de sol e calor. Podem ocorrer pancadas de chuva isoladas à tarde. à noite o céu fica aberto. Máxima de 32º e mínima de 18º.

A previsão para a quinta-feira (8) também é de predomínio de sol pela manhã, com pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 31º e mínima de 18º.

A sexta-feira (9) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva com trovoadas à tarde e à noite. Máxima de 32º e mínima de 18º.