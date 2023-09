Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Com a passagem de uma frente fria que provocou o aumento da nebulosidade, chuva e ventos frios de origem polar, a temperatura literalmente despencou no estado de São Paulo.

Após a passagem da frente fria e com enfraquecimento da alta pressão atmosférica, o ar úmido se espalhou pela região, o que facilita a formação das nuvens de chuva.

Esta sexta-feira (29) amanheceu com céu nublado, mas o sol aparece pela manhã e pode chover um pouco à tarde, de forma isolada. No sábado (30), a temperatura entra em elevação e são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde. Já o domingo (1) deve ser de céu mais nublado, com pancadas de chuva a qualquer hora.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Para esta sexta-feira (29), a previsão é de sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva para. Máxima de 28º e mínima de 13º.

O sábado (30) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite.

Máxima de 32º e mínima de 15º.

A expectativa para o domingo (1) é de sol entre muitas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 28º e mínima de 18º.

Na segunda-feira (2) o sol aparece entre nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. Máxima de 23º e mínima de 17º.

A terça-feira (3) deve ser de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 30º e mínima de 15º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather