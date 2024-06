Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Ainda no decorrer desta semana o estado de São Paulo deve seguir sob influência da alta pressão que traz a condição de bloqueio atmosférico sobre a maior parte do centro-sul do país. Com isto, as frentes frias não conseguem avançar do Sul em direção ao Sudeste.

Ainda estamos em Veranico – período com temperaturas acima da média, tempo seco, pouca ou quase nenhuma condição de chuva que ocorre quando está atipicamente quente há mais de 4 dias em pleno inverno ou mesmo durante o outono.

Os alívios de temperaturas acontecem entre noites/ madrugadas e começos de manhã, devido à condição de perda radiativa, somada às noites sem nuvens e com tempo aberto que não consegue reter o calor das tardes.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta segunda-feira (10) é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima 26º e mínima de 14º.

A terça-feira (11) deve ser de sol e poucas nuvens. Não chove. Máxima de 27º e mínima de 14º.

Para a quarta-feira (12), a expectativa é de tempo ensolarado, sem previsão de chuva. Máxima de 27º e mínima de 13º.

A quinta-feira (13), deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 26º e mínima de 12º.

A expectativa para a sexta-feira (14) também é de predomínio de sol nuvens e não há previsão de chuva. Máxima de 27º e mínima de 13º.