Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

As condições para pancadas de chuva no Estado de São Paulo continuam no decorrer desta semana. Além da elevação gradual da temperatura, nesta segunda-feira (25), outra frente fria passa em alto mar na altura do litoral de São Paulo, já reforçando as condições para formação de nuvens carregadas.

A semana terá um pouco mais de sol do que o último fim de semana, mas por conta da passagem da frente fria, haverá uma contínua entrada de ventos úmidos que irão soprar do mar contra a costa, favorecendo o aumento na condição de chuva, já a partir de terça-feira (26). A tendência é de mais nebulosidade, chance de chuva fraca/moderada por várias vezes no decorrer dos próximos dias e temperaturas amenas.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta segunda-feira (25) é de sol com muitas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 26º e mínima de 16º.

A terça-feira (26) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 27º e mínima de 17º.

Na quarta-feira (27) o céu fica nublado e pode chover a qualquer hora. Máxima de 26º e mínima de 16º.

A previsão do tempo para quinta-feira (28) é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 25º e mínima de 18º.

A expectativa para a sexta-feira Santa (29) é de sol com muitas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 18º.