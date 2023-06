Confira a previsão do tempo para o feriado de Corpus Christi em Atibaia

Uma área de alta pressão continua a impedir a formação de nuvens carregadas sobre todo o estado de São Paulo a partir desta quinta-feira, 8 de junho, feriado de Corpus Christi, até o fim de semana.

Os dias vão ser de sol e sem nuvens, condição ideal para passeios ao ar livre. Porém, a falta de umidade deve manter a condição de ar seco, com índices abaixo dos 30%.

As temperaturas seguem baixas no início do dia, variando entre 9ºC e 15ºC. As tardes serão um pouco mais quentes no sábado (10) e no domingo (11).

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





(Imagem Ilustartiva de Joe por Pixabay)

A previsão para esta quarta-feira (7) é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 24º e mínima de 10º.

Para a quinta-feira (8), feriado de Corpus Christi, a expectativa também é de predomínio de sol, sem chuva. Máxima de 25º e mínima de 10º.

Na sexta-feira (9) o sol também aparece entre poucas nuvens, o clima segue seco e não chove. Máxima de 25º e mínima de 10º.

Para o sábado (10), a expectativa é de predomínio de sol, sem chuva. Máxima de 26º e mínima de 12º.

O domingo (11) deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 27º e mínima de 12º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather