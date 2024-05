Confira a previsão do tempo para o feriado de Corpus Christi em Atibaia

Com o final do bloqueio atmosférico e o deslocamento das frentes frias, voltou a chover na região de Atibaia e o ar frio de origem polar conseguiu avançar, aliviando o calorão.

Nesta quarta (29) e quinta-feira (30) o frio deve ganhar força e as temperaturas mínimas prometem ser baixas, mesmo com a diminuição da nebulosidade e a presença do sol.

Apesar da onda de frio e queda acentuada nas temperaturas ter previsão para terminar na quinta (30), o frio segue ainda no decorrer do primeiro fim de semana de junho. A previsão é de que o sábado (1º) e o domingo (2) sejam de tempo aberto e firme, porém com madrugadas ainda frias e tardes com temperaturas baixas.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta quarta-feira (29) é de nuvens e névoa pela manhã. À tarde o sol predomina e não há expectativa de chuva. Máxima 19º e mínima de 8º.

A quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi, deve ser de sol e poucas nuvens, sem chuva. Máxima de 18º e mínima de 9º.

Na sexta-feira (31), o sol aparece com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 21º e mínima de 11º.

Para o sábado (1), expectativa é de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mas não chove. Máxima de 24º e mínima de 11º.

No domingo (2) o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Máxima de 25º e mínima de 12º.