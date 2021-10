Confira a previsão do tempo para o Feriado de Finados em Atibaia

O feriado prolongado de Finados será marcado por bastante umidade em São Paulo. De forma geral, não há expectativa para dias com muito sol e calor. As nuvens vão continuar presentes e as temperaturas devem permanecer baixas para os padrões desta época do ano. Confira os detalhes da previsão!

Nesta sexta-feira (29), o céu continua nublado, com algumas aberturas de sol. A temperatura não sobe muito, mas, mesmo com as temperaturas amenas, ainda há chance de pancadas de chuva. No entanto, elas devem ser de fraca a moderada intensidade no fim do dia. Máxima de 22º e mínima de 16º.

O sábado (30) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã. À tarde podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 23º e mínima de 15º.

No domingo (31), novas áreas de instabilidade atuam sobre a região. O dia deve ter uma chuva mais grossa e persistente ao longo do dia. Máxima de 23º e mínima de 15º.

A segunda-feira (1) deve ter sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 22º e mínima de 14º.

Na terça-feira (2), feriado de finados, as instabilidade perdem força e o sol aparece mais. Máxima de 22º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather