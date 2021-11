Confira a previsão do tempo para o feriado prolongado em Atibaia

Uma forte massa de ar frio de origem polar sobre o oceano está ajudando a espalhar ventos frios e úmidos sobre o estado de São Paulo nesta semana. A combinação desse ar frio, mais forte do que o normal para novembro, e a falta do sol (por causa do excesso de nebulosidade), derrubaram novamente a temperatura na região, assim como já foi observado no mês de outubro.

Essa massa de ar frio vai continuar influenciando a região que inclui Atibaia durante o fim de semana, dificultando a elevação da temperatura, mesmo com a volta do sol. A situação é bastante atípica para novembro porque essa massa polar é parecida com as que surgem no inverno.

A previsão de períodos com sol já neste sábado vai animar muita gente a sair de casa e passear, mas não se deixe enganar pelo sol. Na sombra ou dentro de casa, a sensação de frio continua, principalmente durante o sábado.

Já no Feriado da Proclamação da República, o sol predomina e faz calor à tarde. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (12), o ar de origem polar atua sobre a região, e o dia deve ser de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol. Noite com muitas nuvens. Máxima de 17º e mínima de 13º.

No sábado (13), as instabilidades enfraquecem e o tempo volta abrir. No entanto, a temperatura ainda não sobe muito. Máxima de 23º e mínima de 10º.

O domingo (14) deve ser de sol entre poucas nuvens e temperatura em elevação. Máxima de 26º e mínima de 12º.

Na segunda-feira (15), feriado da Proclamação da República, o sol predomina e já faz calor à tarde. Máxima de 29º e mínima de 14º.

Na terça-feira (16), o ar seco atua sobre a região e o dia deve ser de predomínio de sol e calor. Máxima de 30º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather