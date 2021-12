Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Neste fim de semana, uma massa de ar seco inibe a formação de grandes nuvens sobre a área do estado de São Paulo que inclui Atibaia. A chuva até pode vir rápida, de forma pontual, porém não há previsão para volumes muito elevados. Haverá variação de nuvens nos próximos dias, mas sempre com aberturas de sol. A sensação, na maior parte do tempo, será de abafamento. Por causa da infiltração marítima, as noites e madrugadas ficam mais fresquinhas e nubladas.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (3), o sol aparece entre nuvens e a temperatura fica mais amena, por conta da infiltração dos ventos marítimos. Mas não há previsão de chuva. Máxima de 24º e mínima de 16º.

No sábado (4), a nebulosidade diminui e o sol predomina. À tarde a temperatura sobe e a sensação será de calor. Máxima de 28º e mínima de 16º.

A previsão para o domingo (5) também é de sol entre poucas nuvens. Faz calor à tarde. Máxima de 28º e mínima de 15º.

Na segunda-feira (6) a formação de um ciclone vai favorecer o aumento das condições de chuva forte sobre a região. O dia deve ser de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol e possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 25º e mínima de 16º.

A terça-feira (7) deve ser de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 24º e mínima de 15º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather