Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A combinação de circulação de ventos e umidade vai favorecer a formação de nuvens carregadas sobre o estado de São Paulo nos próximos dias. Na quarta-feira (17), a chegada de uma frente fria à região reforça as instabilidades no território paulista.

Na quinta-feira (18), o deslocamento da frente fria permite a entrada de uma massa de ar frio que faz com que as temperaturas caiam. Na sexta-feira (19), após a passagem da frente fria, o tempo deve ficar firme.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta segunda-feira (15) é de sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme. Máxima 24º e mínima de 20º.

A terça-feira (16) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 27º e mínima de 19º.

A expectativa para a quarta-feira (17) é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 19º.

A previsão para a quinta-feira (18) é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A temperatura cai. Máxima de 22º e mínima de 14º.

A sexta-feira (19) deve ser de sol e poucas nuvens, sem previsão de chuva. Máxima de 26º e mínima de 15º.