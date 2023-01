Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Áreas de instabilidade se afastam para outras regiões do Sudeste do país e as chances de grandes volumes de chuva diminuem nos próximos dias. O calor típico de verão também marca a segunda metade desta semana.

O clima fica quente e abafado, mas com pancadas de chuva isoladas e pontuais.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (25) o sol aparece entre poucas nuvens, a temperatura entra em elevação e há uma pequena possibilidade de pancadas de chuva localizadas. Máxima de 30º e mínima de 17º.

Para a quinta-feira (26) a expectativa é predomínio de sol e calor, sem chuva. Máxima de 29º e mínima de 17º.

A sexta-feira (27) também deve ser de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Máxima de 30º e mínima de 18º.

No sábado (28) o sol predomina pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 28º e mínima de 19º.

O domingo (29) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 30º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather