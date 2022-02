Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

O início desta semana foi marcado por muita chuva no estado de São Paulo. Agora, a chuva volta a ocorrer de forma irregular, com acumulados menores e pancadas passageiras. No fim de semana, algumas áreas de instabilidade vão continuar atuando sobre São Paulo, mas a tendência é de que o sol apareça mais e a temperatura suba um pouco. No domingo, novas áreas de instabilidade chegam à região.

Nesta sexta-feira (4), o ar segue muito úmido e abafado. O dia deve ser de períodos de céu nublado, intercalados com aberturas de sol. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 28º e mínima de 19º.

No sábado (5), o sol deve aparecer pela manhã e a chuva vai se concentrar à tarde. Ela pode ser pontualmente forte e volumosa e vir acompanhada por trovoadas e rajadas de vento de até 50km/h. Máxima de 29º e mínima de 20º.

No domingo (6), a chuva começa mais cedo. O avanço de uma frente fria na costa paulista, vai aumentar muito as precipitações e os temporais por todo o estado. A chuva vai ocorrer de forma persistente e pode ser acompanhada de ventania e raios. Máxima de 27º e mínima de 20º.

A segunda-feira (7) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A chuva pode ser forte e volumosa. Máxima de 26º e mínima de 19º.

A terça-feira (8) deve ser de céu nublado. Pode chover a qualquer hora. Máxima de 24º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather