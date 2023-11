Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Uma massa de ar firo atua sobre o estado de São Paulo desde o domingo (5) e deve atuar na região até noite de quinta-feira (9). Apesar das noites e madrugadas estarem um pouco mais frias, a expectativa é de aumento gradual na temperatura e diminuição da umidade do ar.

A previsão é de predomínio de sol até sexta-feira (10), quando uma frente fria passa pelo litoral paulista, influenciando o clima na região e trazendo chuva, que pode ser acompanhada de queda de granizo e rajadas de vento.

No fim de semana, uma nova onda de calor se forma em boa parte do Brasil, incluindo a região de Atibaia. O ar frio das madrugadas perde força e o destaque volta a ser as madrugadas mais quentes. O calor será intenso e aumenta ainda mais a partir da segunda-feira (13).

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (8) será de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Máxima de 31º e mínima de 15º.

A quinta-feira (9) deve ser de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. Máxima de 33º e mínima de 18º.

Na sexta-feira (10), áreas de instabilidade atuam sobre a região e a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 33º e mínima de 19º.

O sábado (11) deve ser de sol e algumas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 34º e mínima de 20º.

Para o domingo (12), a previsão é de som com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 35º e mínima de 23º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather