Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A semana termina quente e abafada no estado e com aumento de risco para temporais. A proximidade com uma área de baixa pressão atmosférica e a passagem de uma frente fria pela costa paulista vão estimular a formação de nuvens carregadas sobre a região.

O primeiro fim de semana de março será com calor, períodos com sol e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Além do calor, a umidade do ar estará relativamente elevada.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (4) começa com predomínio de sol. A temperatura sobe rapidamente, mas há previsão de pancadas de chuva com moderada a forte intensidade e raios, principalmente à tarde e à noite. Há risco de alagamentos. Máxima de 30º e mínima de 18º.

Para o sábado (5), a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã. A previsão indica um grande potencial para chuva volumosa na região que inclui Atibaia. Essa chuva pode provocar alguns problemas. Máxima de 28º e mínima de 20º.

O domingo (6) também será de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30º e mínima de 20º.

Na segunda-feira (7) a temperatura sobe um pouco mais e a expectativa é de um dia quente e abafado, com possibilidade de pancadas de chuva. Máxima de 31º e mínima de 20º.

A previsão para a terça-feira (8) é de predomínio de sol e calor. Máxima de 32º e mínima de 20º.

