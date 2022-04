Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Uma frente fria avança do Sul para o Sudeste e provoca mudanças no tempo em São Paulo nesta sexta-feira. A tendência é de um dia bem mais úmido e fresco, comparando com os dias anteriores.

O sábado será com temperaturas mais amenas e ainda com possibilidade de chuva, mas que não deve acumular grandes volumes.

No domingo, o sol volta a predominar e as temperaturas sobem novamente. A sensação volta a ser de calor.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (29), o avanço de uma frente fria sobre a região provoca aumento de nebulosidade. Rajadas de vento serão sentidas no decorrer do dia e podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 28º e mínima de 15º.

No sábado (30) o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover fraco. Máxima de 25º e mínima de 17º.

No domingo (1), o sol volta a predominar e a temperatura sobe um pouco. Podem ocorrer pancadas de chuva isoladas à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 28º e mínima de 17º.

A previsão para a segunda-feira (2), também é de predomínio de sol. À tarde a sensação será de calor. Máxima de 29º e mínima de 16º.

A terça-feira (3) deve ser de predomínio de sol, sem expectativa de chuva. Máxima de 308º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather