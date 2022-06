Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Depois de muitos dias gelados, e um amanhecer frio, a população de São Paulo pode sentir um calorzinho na tarde desta sexta-feira (17), ainda que só ao ar livre. Horas antes da chegada de uma frente fria sobre uma região é comum haver um aquecimento acima do normal. Este aquecimento ocorre porque o ar frio que está atrás da frente fria pressiona o ar quente na frente das áreas de instabilidade da frente fria.

Este calor pré-frontal vem antes do frio. A frente fria aumenta a instabilidade a partir desta noite. No sábado (18) e no domingo (19), a chuva e a temperatura amena vão dar o tom do último fim de semana do outono.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (17) será de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Máxima de 26º e mínima de 10º.

Durante o sábado (18), o tempo vai ficar muito instável. Serão várias pancadas de chuva ao longo do dia e com risco de chuva forte. Máxima de 19º e mínima de 13º.

No domingo (19), as áreas de instabilidade continuam a se formar sobre a região. O dia deve ser frio e nublado, com possibilidade de chuva fraca. Máxima de 17º e mínima de 11º.

A segunda-feira (20) será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 25º e mínima de 11º.

A terça-feira (21) deve ser de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 25º e mínima de 13º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather