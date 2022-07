Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

O tempo segue firme neste começo de semana e a umidade relativa do ar continua muito baixa durante as tardes. Na quarta-feira há chance de nevoeiro, mas logo o sol reaparece e predomina. No entanto, com a chegada de uma nova frente fria, mudanças no tempo já são previstas para os últimos dias desta semana.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (25), o bloqueio do ar seco ainda atua sobre a região. O tempo fica firme e não há previsão de chuva. Máxima de 28º e mínima de 12º.

A terça-feira (26) deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 27º e mínima de 13º.

A quarta-feira (27) pode ter nevoeiro ao amanhecer, mas logo o sol aparece e a tarde e a noite devem ser sem nuvens. Máxima de 26º e mínima de 12º.

A previsão para a quinta-feira (28) é de sol com poucas nuvens e calor à tarde. Não chove. Máxima de 27º e mínima de 15º.

Na sexta-feira (29), uma frente fria chega à região, o céu fica com muitas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 25º e mínima de 13º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather