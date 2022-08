Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A circulação dos ventos em vários níveis da atmosfera forçou a concentração de umidade sobre a Região Sudeste. Muitas nuvens se formaram, mas com pouca ou nenhuma chuva associada. Esta nebulosidade tende a diminuir no decorrer desta sexta-feira (26).

De acordo com o site Climatempo, este fim de semana deve ser quente para os padrões do inverno. Porém, uma nova e acentuada queda nas temperaturas será sentida a partir do início da semana que vem. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (26) o sol aparece entre nuvens, mas não há expectativa de chuva. A noite deve ser de céu aberto. Máxima de 26º e mínima de 13º.

O sábado (27) deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 27º e mínima de 14º.

A previsão para o domingo (28) é de sol entre nuvens, mas ainda sem previsão de chuva. Faz calor à tarde. Máxima de 28º e mínima de 14º.

Na segunda-feira (29) uma nova e forte frente fria avança sobre a região provocando queda de temperatura. O dia deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima de 13 e mínima de 8º.

Na terça-feira (30) uma massa de ar polar atua sobre a região e mantém as temperaturas baixas. O sol predomina e não há previsão de chuva. Máxima de 13º e mínima de 8º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather