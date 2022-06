Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A passagem de uma frente fria na costa de São Paulo, a umidade que vem da região amazônica e a formação de uma área de baixa pressão atmosférica em médios níveis, localizada no litoral do estado, trazem o retorno da chuva para a região que inclui Atibaia. As temperaturas continuam amenas, com sensação de frio, até sexta-feira (10).

O frio aumenta e fica mais intenso durante o fim de semana de dia dos namorados e início da próxima semana. A chuva se estende até o sábado (11) e, em sua retaguarda, uma massa de ar de origem polar caracteriza uma nova onda de frio, despencando as temperaturas mínimas entre domingo (12) e terça-feira (14).

Nesta quarta-feira (8), a previsão é de céu encoberto com possibilidade de chuva que se estende até o período da noite. Atenção para períodos de chuva moderada. Máxima de 24º e mínima de 14º.

Na quinta-feira (9), apesar da frente fria já estar bem afastada do estado de São Paulo, a umidade proveniente da Amazônia continuará mantendo a condição para chuvas generalizadas, seguidas por raios e ventos de até 30 km/h. Máxima de 23º e mínima de 17º.

A sexta-feira (10) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 22º e mínima de 18º.

No sábado (11) as instabilidades diminuem, mas uma massa de ar frio de origem polar provoca queda acentuada de temperatura. O dia deve ser de sol com muitas nuvens, com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima de 17º e mínima de 11º.

O domingo (12) de dia dos namorados será de predomínio de sol e baixas temperaturas, por causa da influência da massa de ar polar. Máxima de 19º e mínima de 6º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather