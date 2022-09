Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Os últimos dias de agosto foram marcados por temperaturas baixas. No entanto, agora neste início de setembro, a tendência é de elevação nas temperaturas. As madrugadas até seguem frias, mas as tardes ficam quentes e o fim desta semana será com grande amplitude térmica no estado.

Uma nova frente fria começa a avançar pelo Sul do Brasil nesta sexta-feira (2) e este sistema deve provocar mudanças na região de Atibaia a partir de domingo (4), com possibilidade de chuva e queda de temperatura. Os ventos se intensificam e há previsão de rajadas de 40 a 60km/h. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (2) o sol predomina e faz calor à tarde. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 29º e mínima de 10º.

O sábado (3) deve ser de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Máxima de 30º e mínima de 15º.

A previsão para o domingo (4) é de céu nublado pela manhã, com possibilidade de garoa e queda de temperatura. Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com muita nebulosidade. Máxima de 15º e mínima de 13º.

Na segunda-feira (5) o sol aparece com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 22º e mínima de 13º.

A previsão para a terça-feira (4) é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 25º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather