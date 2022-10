Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Áreas de instabilidade se juntam com uma frente fria que está no mar e nesta sexta-feira (14) avança pelo litoral de São Paulo. Mas esta frente fria não tem força para mudar o tempo na região de Atibaia e as temperaturas seguem altas. Podem ocorrer pancadas de chuva no sábado (15) e no domingo (16) à tarde, mas não são esperados grandes acumulados. A temperatura só deve ficar mais amena na terça-feira (18). Confira!

Esta sexta-feira (14) será de predomínio de sol pela manhã. À trade a nebulosidade aumenta, mãos não deve chover. À noite o céu volta a ficar aberto. Máxima de 30º e mínima de 17º.

Para o sábado (15), a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva. Máxima de 27º e mínima de 18º.

O domingo (16) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 16º.

Na segunda-feira (17), o tempo fica abafado, com sol entre nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. Máxima de 29º e mínima de 18º.

A previsão para a terça-feira (18) é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 23º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather