Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A onda de calor que está atuando sobre boa parte do Brasil ainda influencia a temperatura nesta sexta-feira (17) em Atibaia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir da tarde, o calor forte, combinado com o aumento do teor de umidade ao longo da atmosfera e ao padrão dos ventos em altos níveis, vai potencializar a ocorrência de temporais localizados, com rajadas de vento no estado de São Paulo.

No sábado (18), com a aproximação de uma frente fria, a chance de temporais, com rajadas de vento, podendo variar entre 80 km/h e 100 km/h, e queda de granizo é grande.

No domingo (19), os temporais podem se espalhar e a tendência é de diminuição da temperatura. A diferença entre a tarde de sexta (17) e a de segunda-feira (20) pode ficar em torno de 10°C. Além disso, entre domingo e segunda, a previsão indica a ocorrência de grandes volumes de chuva em todo o estado de São Paulo.

Esta sexta-feira (17) deve ser de sol e aumento de nuvens à tarde, com possibilidade de pancadas de chuva. À noite o tempo fica aberto. Máxima 36º e mínima de 22º.

No sábado (18), áreas de instabilidade se aproximam da região e a expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva com moderada a forte intensidade à tarde e à noite. Máxima de 36º e mínima de 21º.

No domingo (19), as instabilidades se intensificam e a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 38º e mínima de 23º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather