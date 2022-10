Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Áreas de instabilidade avançaram sobre a Região Sudeste do Brasil, provocando pancadas de chuva no estado de São Paulo. Nesta sexta-feira (21), as instabilidades se intensificam, trazendo mais chuva para a região.

No sábado (22), uma massa de ar seco vai ganhando força e as instabilidades começam a se afastar conforme a frente se desloca para o Rio De Janeiro. Confira!

Esta sexta-feira (21) começou chuvosa por conta das áreas de instabilidade que atuam sobre a região. Podem ocorrer aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Máxima de 25º e mínima de 18º.

No sábado (22), com o deslocamento da frente fria, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Máxima de 27º e mínima de 16º.

No domingo (23), o ar seco ganha força sobre a região e a previsão é de predomínio de sol, sem expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 14º.

A segunda-feira (24) também deve ser de sol entre poucas nuvens e tempo seco. Máxima de 26º e mínima de 14º.

A previsão para a terça-feira (25) é de predomínio de sol, sem expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 13º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather