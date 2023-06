Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Áreas de instabilidade causadas pela atuação de um ciclone extratropical trouxeram chuva à região nos últimos dias. Neste fim de semana, a tendência é que a quantidade de nuvens diminua e o sol volte a aparecer, mas a atuação de uma massa de ar frio de origem polar derruba as temperaturas e a sensação de frio deve aumentar.

Na quinta-feira (15), a Defesa Civil divulgou um alerta de queda acentuada de temperatura, com momentos de frio intenso, entre sexta-feira (16) e domingo (18).

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (16) deve ser de céu nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. À tarde, a expectativa é de sol com diminuição de nuvens e noite com muita nebulosidade. Máxima de 17º e mínima de 10º.

No sábado (17), as instabilidades se afastam, mas uma massa de ar frio de origem polar deixa as temperaturas baixas. O sol aparece entre poucas nuvens. Máxima de 18º e mínima de 8º.

O domingo (18) também deve ser de sol com algumas nuvens, sem expectativa de chuva. Faz frio de madrugada e ao amanhecer. Máxima de 20º e mínima de 9º.

A previsão para a segunda-feira (19) é de sol entre poucas nuvens, sem chuva. Máxima de 21º e mínima de 10º.

A terça-feira (20) será de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 24º e mínima de 10º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather