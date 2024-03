Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Com o afastamento da frente fria que trouxe chuva à região nesta semana, a tendência é de maior aquecimento para o fim de semana. Apesar disso, não se pode descartar a chance de novas pancadas de chuva à tarde e à noite, nesta sexta (8), sábado (9) e domingo (10), por causa do ar úmido e abafado que continua sobre o estado de São Paulo.

A partir de segunda-feira (11) uma nova onda de calor atinge o Brasil e a tendência é de que os termômetros se elevem e as chances de chuva diminuam na próxima semana.

Com a iminente chegada da terceira onda de calor, é importante estar ciente dos cuidados necessários para lidar com dias de calor intenso. Mantenha-se hidratado, evitando a exposição prolongada ao sol entre as 10h e as 16h.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (8) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com temperatura em elevação. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima 30º e mínima de 20º.

O sábado (9) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 21º.

A previsão do tempo para o domingo (10) é de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Máxima de 30º e mínima de 20º.

A segunda-feira (11) deve ser de predomínio de sol e calor. Máxima de 31º e mínima de 20º.

Para a terça-feira (12), a expectativa é de sol e poucas nuvens, sem chuva. Máxima de 33º e mínima de 20º.