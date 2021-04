Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Um ciclone no oceano provocou uma mudança na direção dos ventos trazendo um ar mais frio e úmido para a região. O sol retorna, gradativamente até o fim de semana, mas as temperaturas continuam amenas.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (21), a sensação é de mais frio por causa do tempo úmido provocado pelo ciclone no oceano que provocou a alteração na direção do vento. As condições climáticas favorecem garoas e chuviscos durante todo o dia, através da umidade trazida pelos ventos. Máxima de 24º e mínima de 16º.

A quinta-feira (22) também deve ser de muitas nuvens, com poucas aberturas de sol e possibilidade de chuva fraca. A sensação ainda será de frio. Máxima de 24º e mínima de 15º.

Na sexta-feira (23), o sol volta a predominar e não há expectativa de chuva. Faz frio de madrugada e ao amanhecer. Máxima de 26º e mínima de 14º.

O sábado (24) também deve ser de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura sobe um pouco à tarde. Máxima de 27º e mínima de 14º.

No domingo (25), o sol aparece entre muitas nuvens. Máxima de 26º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo e Cptec.inpe