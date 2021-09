Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Após um começo de semana com temperaturas muito quentes, uma frente fria causou inversão térmica e o clima esfriou ontem à tarde.

Uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical avança na altura do Sudeste do país, devendo provocar maior queda das temperaturas e chuviscos.

Já o fim de semana deve ser marcado por temperaturas em elevação, mas ainda pode fazer um friozinho de madrugada e ao amanhecer.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (22), primeiro dia da primavera, as condições do tempo se mantêm instáveis. O céu fica nublado, com possibilidade de chuva fraca de forma isolada e ligeira sensação de frio, por conta dos ventos úmidos. Máxima de 19º e mínima de 12º.

Na quinta-feira (23), a previsão é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 23º e mínima de 9º.

A sexta-feira (24) deve ser de sol entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Faz frio de madrugada e ao amanhecer, mas à tarde a sensação será de calor. Máxima de 29º e mínima de 10º.

O sábado (25) deve ser de sol com algumas nuvens. Pode chover rápido durante o dia e à noite. Máxima de 27º e mínima de 17º.

No domingo (26), a previsão é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. Máxima de 27º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather