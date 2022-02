Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A semana começou com sol, calor e pouca chuva sobre o estado de São Paulo, mas a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica e a circulação de ventos vai ajudar a reforçar as instabilidades e diminuir as temperaturas nos próximos dias. No fim da semana, a atuação do sistema de baixa pressão atmosférica e a circulação de ventos aumenta a nebulosidade. As temperaturas diminuem em relação ao começo da semana. Confira:

Nesta quarta-feira (16) o sol predomina. Faz calor à tarde e podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 28º e mínima de 18º.

A quinta-feira (17) também deve ser de predomínio de sol e calor, com possibilidade de pancadas rápidas de chuva à tarde. Máxima de 29º e mínima de 17º.

Na sexta-feira (18) a atuação do sistema de baixa pressão atmosférica e a circulação de ventos aumenta a nebulosidade sobre a região. O dia ainda começa com sol, mas à tarde podem ocorrer pancadas de chuva com moderada a forte intensidade. Máxima de 28º e mínima de 16º.

No sábado (19) o sol aparece entre muitas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 27º e mínima de 16º.

A previsão para o domingo (18) é de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol. Máxima de 30º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather