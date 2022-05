Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Uma frente fria se organizou no Sul do Brasil com um ciclone extratropical. Nesta quarta-feira, o ciclone se desloca para o oceano e as nuvens se espalham sobre o estado de São Paulo. Apesar disso, mesmo que chova, será uma garoa fina, sem previsão para acumulados significativos, pelo menos até domingo.

Nesta quarta-feira (11) o céu fica nublado, com poucas aberturas de sol. Pode chover fraco à tarde e à noite. Máxima de 24º e mínima de 13º.

A quinta-feira (12) deve começar com nevoeiro. Ainda pela manhã, o sol já aparece e não há expectativa de chuva. A noite será com pucas nuvens. Máxima de 22º e mínima de 16º.

A previsão para a sexta-feira (13) é de sol entre poucas nuvens. Não há expectativa de chuva. Máxima de 22º e mínima de 16º.

O sábado (14) deve ser de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. Máxima de 24º e mínima de 14º.

No domingo (15), áreas de instabilidade atuam sobre a região. O dia deve ser de sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. Máxima de 21º e mínima de 13º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather